"Figlia mia. Una vita stroncata troppo presto"

Domani, alle 17.30, lo storico Carlo Greppi presenterà al Meis (via Piangipane 81) il suo ultimo lavoro ‘Figlia mia. Vita di Franca Jarach desaparecida’. L’autore, nel volume, ricostruisce la tragica vicenda di una ragazza diciottenne, Franca appunto, scomparsa a Buenos Aires nel 1976.

Come si definisce? "Storico e scrittore. Occuparsi di storia significa scrivere. La storia non è solo ricerca ma anche narrazione e tenere uniti i due piani è una bella sfida".

Descriva il libro in una parola o frase. "Il tentativo di ridare tridimensionalità a una vita stroncata troppo presto".

Memoria come strumento per non dimenticare, ma anche per ritrovare i desaparecidos. "La memoria è un atto che si compie nel presente. Serve a noi che ci guardiamo indietro. In questo caso c’è il trittico memoria, verità e ingiustizia. Queste vite strappate dalla dittatura militare sudamericana vengono sottratte all’oblio grazie al lavoro che si fa sulla memoria".

Più che vittima della dittatura, vittima del silenzio. Concorda? "Non la definirei vittima perché Franca ha fatto una scelta di militanza. La definirei partigiana. Chiaramente questo muro del silenzio, combattuto anche dalla madre, ha reso arduo il percorso verso la verità".

Chi è Franca Jarach oggi? "È una ragazza che ha fatto le sue scelte sapendo i rischi che stava correndo, che ha lottato per un mondo migliore, che si è schierata dalla parte degli ultimi e contro l’arbitrarietà del potere".

Spesso si parla di memoria come di ‘dovere’. Non è forse più un ‘rischio’? "La memoria è sempre conflitto. Non si può essere d’accordo su cosa ricordare e come. Attraverso la ricerca e la narrazione ho cercato di portare alla luce una delle tante storie di militanza".

È una narrazione di orrore e rabbia. Non pensa che oggi sia rischioso alimentare questo pensiero? "Bisogna avere un grande rispetto per la storia, raccontarla senza edulcorarla. Non è levigando il passato che arriviamo a capirlo. È raccontando i suoi spigoli di crudezza".

Lei si rivolge in particolare ai giovani. Come si pone per non risultare destabilizzante? "Una parte della mia produzione è rivolta ai ragazzi e, ovviamente, certi temi sono introdotti con tatto, ma non circumnavigati. Quando scrivo un libro di ricerca come questo, non posso venir meno alla deontologia del ricercatore e provo a restituire le pulsioni del tempo".

Cosa si aspetta da Ferrara? "Torno molto volentieri. Conosco l’ambiente delle scuole e mi ha sempre fatto un’ottima impressione".

Andriy Sberlati