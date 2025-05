Figlio della luna, sport e inclusione. Piccoli e grandi artisti al Comunale

Si alza il sipario per il ‘Figlio della Luna’, lo spettacolo in programma mercoledì dalle 20.30 al teatro Comunale, che vedrà in scena oltre 200 piccoli e grandi artisti, tra i quali gli alunni di nove classi della scuola primaria Matteotti. Le bambine e i bambini protagonisti delle coreografie sono stati preparati durante l’anno scolastico dall’insegnante di danza e presidente dell’associazione sportiva dilettantistica BioArt, Luis Ortega. La realizzazione dello spettacolo è stata resa possibile grazie alla partecipazione di sostenitori e famiglie.

L’evento è stato presentato ieri in municipio. All’incontro sono intervenuti l’assessore allo Sport Francesco Carità, il presidente Bio Art asd e regista dello spettacolo Luis Jose Ortega Totesaut, l’insegnante Cinzia di Tommaso, la coordinatrice della primaria Matteotti Francesca Marolla e la maestra di danza Elisa Celeghini. "Un’iniziativa che sottolinea l’importanza dello sport – ha spiegato l’assessore Carità – e in questo caso in particolare della danza, che rivela ancora una volta l’alto valore aggiunto di tipo educativo e inclusivo. Lo sport, infatti, non è solo attività fisica, ma strumento prezioso per lo sviluppo psicofisico e per consolidare il senso di appartenenza. Ringrazio in questo caso scuola, associazione sportiva e tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto per fare in modo che queste realtà inclusive possano scendere in campo e incontrarsi. Un’occasione anche per ricordare che Ferrara è stata, da qualche giorno, riconosciuta nella classifica del Sole 24 Ore come prima in Italia per spazi sportivi pro capite".

Uno spettacolo vede impegnati, oltre agli allievi della Bio Art, gli alunni della scuola primaria Giacomo Matteotti dell’istituto comprensivo De Pisis, le scuole di danza Naima di Minerbio, Studio 43 di Argenta, e Akemi Dance Center, la Fondazione Anffass Centro Coccinella Gialla e un gruppo di volontari narratori del Circi-Odv. Lo scopo principale del progetto ‘Più Arte per te’ che è iniziato a gennaio nelle scuole, è quello di fornire ai bambini e ai ragazzi un’occasione di crescita sia sul piano relazionale che su quello motorio.