Figuranti e veicoli storici "Così rivive la memoria"

Transita oggi pomeriggio per Bondeno la ‘Colonna della Libertà’, con oltre 400 figuranti storici e 130 antichi veicoli militari. E’ la sedicesima edizione. L’arrivo in Piazza Garibaldi è previsto attorno alle ore 17 quando la Colonna, dopo un passaggio per le vie del centro, sosterà per alcuni minuti in piazza. Si tratta di una colonna di veicoli storici militar, in dotazione a diverse forze armate, che risalgono al secondo conflitto mondiale e che sfilano sulle stesse strade che avevano percorso in tempo di guerra.

"Offrirà quindi ai concittadini uno spettacolo unico in termini di ricordo del passato e in particolare della Liberazione d’Italia – ci tiene a sottolineare il sindaco Simone Saletti –. Non si tratta di un evento celebrativo sulla Liberazione, che a Bondeno verrà invece svolto il 25 sia lungo le vie del capoluogo sia nella frazione di Stellata, ma semmai si tratta di un importante corredo alle celebrazioni. Abbiamo l’occasione di assistere a un vero e proprio museo in movimento, capace di avvicinare alla storia d’Italia anche le nuove generazioni. Ringrazio per la sensibilità e l’attenzione verso il nostro territorio gli organizzatori Simone Guidorzi e Filippo Spadi. La comunità bondesana è pronta ad accogliere a braccia aperte la Colonna della Libertà, nel suo secondo passaggio per la città matildea dopo quello del 2008". Il grande corteo storico arriverà a Bondeno da Felonica, quindi passerà, alle 18, per Vigarano Pieve, domani toccherà Tresigallo, Lagosanto,Copparo, mentre lunedì farà tappa aPoggio Renatico, Sant’Agostino, Vigarano Mainarda e Ferrara. La Colonna della Libertà è alla sua quindicesima edizione. Gli organizzatori sono il Museo Gotica Toscana di Scarperia di Firenze e il Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po di Felonica in provincia di Mantova.

Claudia Fortini