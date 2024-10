Figure demoniache e street band. É la ’Notte infinita’ di Halloween

Comacchio si prepara a vivere "La Notte infinita". Questo il tema dell’edizione 2024 della festa di Halloween che animerà la città lagunare domani, con la "regia" della New Star Productions di Paola Abile e il patrocinio del Comune. Tanti gli eventi e le attrazioni che si terranno in centro storico per divertire e "spaventare" visitatori di tutte le età. Tra i momenti più attesi, alle 21, la parata dei Krampus, figure demoniache del folklore alpino che daranno vita ad uno spettacolo itinerante. Come itinerante sarà l’esibizione della street band "Funkasin", in un’alternanza musicale di rock, canti gregoriani ed electro funk. Nel corso del pomeriggio di festa non mancheranno trampolieri, racconti horror, danze, sfilate, laboratori per bambini per un evento all’insegna del divertimento, lungo canali e strade illuminate da lanterne di zucca e candele nella piena atmosfera della festa. In piazzale Luca Danese è previsto il gran finale, con alle 23 lo spettacolo "Armageddon: lo scontro finale" tra l’armata diabolica e le forze celesti, tra effetti pirotecnici e fuoco naturale e, poco prima della mezzanotte, con "La fortuna arriva dal cielo": una rete contenente palloni sarà aperta per far uscire i tanti premi che le attività commerciali di Comacchio metteranno a disposizione. Tra le tante sorprese: cene nei ristoranti della cittadina, cadeux e soggiorni. L’edizione 2024 di Halloween Comacchio promette, dunque, di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che amano il "brivido". Nella serata del 31, in via dello Squero, è in programma anche il terzo appuntamento con la "Dark Valley" organizzata dall’associazione Comacchio Festival. All’ombra della tensostruttura coperta di 6.000 metri quadrati, riscaldata, in un maxi-stage con impianto audio e una suggestiva scenografia con allestimenti a tema, si alterneranno le esibizioni di Emis Killa, El Matador, Ludwig, il dj set degli Eiffel 65 e il format musicale ‘90 Wonderland. Per i biglietti, consultare la piattaforma Ticket Sms.