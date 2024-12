Filarmonica, concerto di fine anno. E invasione di Babbi Natale

SAN CARLO

Con un bel momento conviviale, la Filarmonica San Carlo ha chiuso simbolicamente l’attività dell’anno anche se ci sono ancora due appuntamenti importanti. Occasione anche per tirare le somme del 2024 che per la Filarmonica corrisponde a ben 145 anni di attività al fianco del territorio."Avremo la sfilata di apertura dell’invasione dei Babbi Natale e il concerto di fine anno il 30 dicembre in Sala Consigliare a Sant’Agostino – dice la presidente Daniela Biondi - Quest’anno è stato caratterizzato da due eventi che ci sono particolarmente piaciuti: uno scambio con la banda di Bagno di Romagna, vissuto proprio come un momento di partecipazione unitaria, e il concerto che abbiamo fatto alla Residenza Cidas di Ferrara il 29 ottobre per i nonnini ospitati che ci hanno dato l’esatta dimensione di quello che noi vogliamo fare, cioè suonare perché ci piace farlo e allietare le persone. Erano contentissimi, qualcuno piangeva, e ci hanno detto che abbiamo regalato loro il più bel pomeriggio che hanno vissuto da quando sono residenti là": un gruppo di cui è molto orgogliosa. "Abbiamo tanti ragazzi e anche il consiglio in parte è composto anche da giovani che si stanno approcciando alle dinamiche di gestione – spiega – la banda è formata da una trentina di elementi guidati dal maestro Marco Pedini che ha dato un grande apporto qualitativo. Un’associazione che si basa assolutamente sul volontariato e la passione, insegnando anche l’arte della musica. Abbiamo infatti anche la scuola di orientamento musicale di cui siamo orgogliosi e dove si formano i futuri componenti della Filarmonica. In questo momento abbiamo 16 allievi, 3 insegnanti. Aspetto importante è che quando gli allievi e i bambini, si approcciano allo studio della musica, nella prima fase lo strumento viene fornito dalla banda per non impegnare la famiglia all’acquisto di qualcosa che potrebbe anche non essere ciò che piace". Sottolinea l’importanza del contributo annuale del Comune che affiancano in ogni momento importante per la comunità. "Quest’anno abbiamo compiuto 145 anni ma aspettiamo i 150 per organizzare una grande festa chiamando a raduno tutti coloro che hanno fatto parte della Filarmonica".

Laura Guerra