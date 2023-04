Filarmonica di Voghenza, si alza il sipario Domenica primo concerto di primavera

A Voghiera si alza il sipario per il Concerto di primavera, con il quale inizia la stagione concertistica. Domenica 30 aprile infatti ci sarà il primo concerto dell’anno proposto dalla Società Filarmonica di Voghenza, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Voghiera. L’appuntamento è alle 18 nella bellissima cornice della Sala delle Bifore della delizia estense Belriguardo. Andrà ad esibirsi l’Orchestra Filarmonica di Voghenza, diretta ancora una volta dal maestro Roberto Valeriani, musicista di fama internazionale, primo oboe dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Per l’occasione saranno proposte alcune delle più grandi colonne sonore dei classici film del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Da George Gershwin a Leonard Bernstein, da Morricone a Nino Rota, arrivando agli anni 2000 con il Gladiatore e quelli di James Bond; questi saranno alcuni dei brani che verranno proposti durante il Concerto. Info: 327-9465064.