Filarmonica e magia a Tresigallo

Al Teatro ‘900 di Tresigallo, stasera alle 21.15, si terrà il ‘Concerto di Primavera’ della Filarmonica di Tresigallo. Il programma è stato preparato dal direttore Paolo Lenzi. La Filarmonica con i propri solisti sarà al gran completo, una cinquantina di musicisti affiatati, pronti a cimentarsi in brani di autori come Nino Rota, Astor Piazzolla, Perez Prado, Tito Puente e proporranno brani come Street Tango, Copacabana, Oye Como Va, Quinta Sinfonia & Mambo nr 5 e altri inediti. Il programma, sostiene il direttore Lenzi, "consente ad ogni sezione della Filarmonica di godere di un proprio spazio, nel quale far emergere i propri solisti, sostenuti da una formidabile base, quale sa essere l’organico di questa ultracentenaria Filarmonica, 170 anni". Il tutto per un bella e piacevole serata di musica. Come per tutti i concerti della Filarmonica, la presentazione sarà affidata a Filippo Scabbia.