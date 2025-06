Filarmonica Verdi, il saggio di fine anno

Un altro evento da non perdere legato alla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Scortichino: questa sera alle 21 presso il Centro Polifunzionale “Dillingen” di Bondeno si terrà infatti il saggio di fine anno. "Un appuntamento prezioso per restituire alla comunità, e in particolare ai genitori e alle famiglie, tutto quanto i corsisti abbiano appreso durante l’anno di formazione musicale – assicura l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Ringrazio la Filarmonica “Verdi” che per merito della qualità dei propri componenti si sta ritagliando sempre più un ruolo di primo piano non solo sul nostro territorio".