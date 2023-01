Filctem Cgil, confermato Cavalieri

L’assemblea generale della Filctem Cgil Emilia-Romagna, che si è riunita nei giorni scorsi a Rimini al centro congressi Sgr, ha riconfermato Simone Cavalieri segretario generale con il 98,3% dei voti (60 votanti, 57 favorevoli, 1 contrario, 2 schede bianche). La proposta di Cavalieri è stata avanzata dai centri regolatori competenti, Filctem Cgil nazionale e Cgil Emilia-Romagna. Nato a Parma nel 1972, Cavalieri ha iniziato la sua esperienza sindacale nel 1998 come rsu in Poste entrando poi a far parte del direttivo della Slc Cgil di Parma. Nel 2005 passa alla Filcea di Parma e nel 2013 viene eletto segretario generale della Filctem di Parma. Nel 2019 entra a far parte della segreteria della Filctem Emilia-Romagna. Il 23 giugno del 2022 è stato eletto per la prima volta alla guida della Filctem Cgil Emilia-Romagna.