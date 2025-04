File pedopornografici nel computer, assolto

Cadono le accuse per un 65enne finito a processo con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Nel primo pomeriggio di ieri, il giudice Marco Peraro ha letto una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, respingendo di fatto la richiesta di condanna (sei mesi di reclusione) formulata dalla procura nel corso della precedente udienza. L’uomo finito davanti al giudice per quei file proibiti è un volto già noto alle cronache giudiziarie in quanto imputato anche per una presunta truffa ai danni di un’anziana la quale, secondo l’accusa, sarebbe stata convinta a versare grosse somme a favore di un’associazione umanitaria pro Ucraina (vedi articolo a lato). Ed è proprio nell’ambito delle attività svolte dalla guardia di finanza nel corso di quell’inchiesta che sarebbero emersi i file pedopornografici nel pc del 65enne. Nel complesso, la procura gli contestava il possesso di quarantuno filmati completi e tre frammenti di video che ritraggono minori in atteggiamenti sessuali espliciti.

Per quei fatti, inizialmente il 65enne era stato raggiunto da un decreto penale di condanna a 1.800 euro di multa emesso dalla procura di Bologna. Un provvedimento che però l’uomo ha impugnato, finendo quindi a processo davanti al giudice Peraro. In una delle udienze precedenti, l’imputato aveva raccontato la propria verità, respingendo con decisione le accuse. "Non ho mai visto quei video" aveva scandito rispondendo alle domande del pubblico ministero. Nella stessa circostanza aveva poi spiegato di aver appreso di questa vicenda quando, un anno prima, venne contattato da un avvocato d’ufficio che gli comunicava del decreto penale di condanna emesso dalla procura felsinea. Per quanto riguarda il suo computer, ha spiegato che spesso capitava di lasciarlo "in Ucraina per gli aggiornamenti da parte dei tecnici informatici". La procura, si diceva, aveva chiesto la condanna, mentre il difensore del 65enne aveva insistito per l’assoluzione. Ieri la prima verità giudiziaria che ha fatto crollare l’impianto accusatorio.

f. m.