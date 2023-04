Filippa Lagerbäck in città per raccontare la ’Ferrara nascosta’

"È bellissimo puntare sul verde per un turismo slow, ma è bello anche scoprire questa magnifica città per far vedere i lati nascosti, o meno conosciuti, del suo passato". Filippa Lagerbäck, ex modella, conduttrice televisiva e showgirl era ieri a Ferrara e ha incontrato per un saluto di benvenuto anche l’assessore Marco Gulinelli. La celebre conduttrice è infatti uno dei volti più noti delle nuove puntate (in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Cielo) della trasmissione Icarus Ultra. All’interno della sua nuova rubrica, “Le vie green di Filippa”, racconterà anche ‘La Ferrara Nascosta’: progetto di divulgazione archeologica con due itinerari in città e 13 brevi documentari di prossima presentazione e in fase di lavorazione.