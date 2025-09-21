Filippide d’argento, ci siamo. Il giorno dei campioni

Antica Fiera di Portomaggiore, oggi la premiazione del Filippide d’Argento 2025, XXXVI edizione, un bel traguardo.

Oggi, alle 11, nella residenza municipale verranno conferiti i premi alla carriera sportiva a Marco Marzola, con statuetta serigrafia. Promozione sportiva, Maurizio Matteoli con diploma serigrafia. Tecnico, Nicolò Tirapani (diploma). Dirigente, Antonello Muledda e Gianluca Grata (diploma). Giovane emergente. Atletica, Arianna Cassani (diploma). Calcio, Under 15 Portuense Etrusca Diploma. Pallavolo, 1ª Divisione Femminile Diploma. Tennis, Jacopo Mainardi (diploma); Francesco Negri (diploma). Under 16 femminile (diploma). Under 18 maschile (diploma).

Il premio ’Filippide d’Argento’ viene annualmente assegnato a quel personaggio portuense inserito nel mondo dello sport, che nel corso della carriera si è particolarmente distinto a livello nazionale e internazionale. Hanno ricevuto la ’nobile statuetta’ per la felice e brillante carriera agonistica i seguenti personaggi: Dino Bruni cicilsmo, Franco Nobili atletica leggera, Arnaldo Taddei calcio, Ruben Buriani calcio, Gian Franco Macchia pugilato, Mario Succi calcio, Bruno Macchia calcio, Raimondo Pariali calcio, Silvio ’ Oberdan’ Orlandi calcio, Renzo Romagnoli handy-kayak, Serafino Montanari calcio e Lorenzo Scalabrin pallavolo, Marcello Orlandi pallavolo, Nello Orlandi (calcio ), Valeria Storari (pallavolo), Mara Gallini (karate), Armando Zamboni (calcio), Alessandro Gallini (pallavolo), Marco Rifelli (pallavolo), Riccardo Ghedini (calcio), Michele Vancini (nuoto), Mauro Bertoni (pallavolo), Cristiano Buriani (calcio) Luca Stagni (pallavolo ), Irene Bonora (pallavolo), Claudio Bertoni (calcio), Barbara Badolato (nuoto ) Daniele Buriani (calcio), Gianfranco Diolaiti ( atletica leggera) Michele Zamboni (calcio), Andrea Vanini ( pallavolo), Paolo Macchia (calcio) e Luigi Tosati (ciclismo). Alla regia del premio da sempre il professor Pier Giorgio Fabbri.