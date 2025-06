Filippine e Italia, due bandiere al Palasport

La bandiera delle Filippine e quella italiana, simbolo dell’unione tra le comunità e le culture. Oggi al Palasport di Ferrara si sono dati appuntamento i rappresentanti della comunità filippina provenienti da tutta la regione. A Ferrara, la comunità filippina è presente da anni e conta 295 residenti.

L’evento intende festeggiare il giorno dell’indipendenza delle Filippine, che è la festività nazionale della Repubblica delle Filippine e si celebra il 12 giugno di ogni anno. Commemora la dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna avvenuta nel 1898. Gli organizzatori hanno invitato il console generale Emer Cato. A rappresentare l’amministrazione comunale, l’assessore Francesca Savini, che ha espresso entusiasmo e partecipazione per la festa organizzata dalla comunità. "Il Comune è lieto di essere presente alla festa della comunità filippina. È una giornata importante, un momento di festa per celebrare la collaborazione storica tra due identità. La comunità filippina, con il suo rispetto per le tradizioni e la sua apertura al dialogo, ha dimostrato come sia possibile costruire ponti tra culture diverse, tra persone con origini e storie differenti. Questa è l’occasione per rendere omaggio a una comunità che, con il proprio apporto umano e lavorativo, contribuisce ogni giorno ad arricchire il nostro territorio", ha rimarcato l’assessore.