Filippo Caccamo approda al Nuovo. Uno show a 360 gradi

Stasera alle 21 al teatro Nuovo arriva per la prima volta Filippo Caccamo, una data già sold out da diversi mesi per il suo nuovo spettacolo ‘Tel chi Filippo’, di cui è anche autore e regista. Si tratta di una serata in cui il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sul palco di monologhi, canzoni, personaggi fanno sì che ‘Tel chi Filippo’ sia uno spettacolo comico e anche di più, diventando uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata.