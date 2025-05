Filippo Gamba e il pianoforte romantico

Appuntamento con il pianoforte romantico per Ferrara Musica al Ridotto, oggi alle 10.30. La matinée, frutto della collaborazione con l’Associazione Ensemble, vedrà protagonista Filippo Gamba, un interprete di particolare prestigio, per la prima volta ospite della rassegna. Ad aprire il concerto saranno le suggestive Waldszenen (Scene della foresta) op. 82 di Robert Schumann. Composte nel 1849, queste nove brevi composizioni evocano con vivida immaginazione le atmosfere incantate del bosco, dipingendo quadri sonori ricchi di lirismo, mistero e intima contemplazione della natura. Il viaggio di Filippo Gamba proseguirà con le Quattro Ballate op. 10 di Johannes Brahms. Scritte tra il 1854 e il 1856, rivelano già la profondità emotiva e la maestria del musicista amburghese, distinguendosi per la loro ricchezza espressiva e per una scrittura pianistica densa e virtuosistica. La seconda parte del concerto sarà dedicata a Fryderyk Chopin, di cui ascolteremo una selezione di alcune pagine tra le più amate e significative. Si inizierà con lo struggente Preludio in sol minore op. 28 n. 22. Seguiranno due incantevoli Mazurche dall’op. 68, entrambe testimoni del profondo legame di Chopin con la musica popolare polacca. Alla cantabilità del celebre Preludio in re bemolle maggiore op. 28 n. 15, noto come ‘La goccia d’acqua’, farà seguito l’eroica fierezza della Polacca in do diesis minore op. 26 n. 1, un’opera di grande impatto drammatico. A concludere questo omaggio a Chopin sarà il fascino salottiero del celeberrimo Valzer in re bemolle maggiore op. 64 n. 1, detto "del cagnolino", con la sua vivace e spensierata melodia.

Filippo Gamba è nato a Verona nel 1968. La sua formazione musicale è stata arricchita dagli insegnamenti di Renzo Bonizzato, con il quale si è diplomato al Conservatorio della sua città, e successivamente da Maria Tipo e Homero Francesch, figure che hanno profondamente influenzato la sua visione musicale. La sua carriera concertistica ha preso il volo grazie ai successi ottenuti in prestigiosi concorsi pianistici internazionali, tra cui il Van Cliburn, il Rubinstein, il Leeds e il Gina Bachauer. In particolare, la vittoria al Concorso Géza Anda nel 2000, con Vladimir Ashkenazy come presidente della giuria, ha rappresentato una tappa fondamentale, consacrandolo come un talento di livello mondiale. Da allora, Filippo Gamba è ospite regolare dei maggiori festival musicali, come il Ruhr Piano Festival, le Settimane Musicali di Stresa, e i festival di Lucerna, Oxford, Lockenhaus e Varsavia. Si esibisce come solista con orchestre di fama internazionale, tra cui la Berliner Symphoniker, la Wiener Kammerorchester, la Staatskapelle di Weimar, la Camerata Academica Salzburg e la Tonhalle Orchester Zürich, collaborando con direttori del calibro di Simon Rattle, James Conlon, Armin Jordan, Iván Fischer e Vladimir Ashkenazy.