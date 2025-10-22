Film e dibattiti contro la tratta di esseri umani

Nei giorni scorsi, a partire dalle 20, si è tenuta, presso la Parrocchia di San Pietro, la conferenza "Sulla dignità non si tratta", organizzata dal clan Scout "La Rocca" al termine di un anno, come da tradizione, di dibattiti e incontri su un argomento, la cui scelta, quest’anno, è caduta sui temi della tratta e sullo sfruttamento della prostituzione nella nostra contemporaneità e, al contempo, sul mondo del sex working, un ambito sul quale il dibattito è oggi quanto mai aperto. "Con i ragazzi dai 17-18 anni in poi, e fino ai 21 - dice Claudia Ramponi, tra gli organizzatori dell’evento, a nome del clan -, ogni anno viene scelto un tema, non per forza di attualità, da trattare nel corso dell’annata e da approfondire attraverso incontri e dibattiti. Si inizia a trattare il tema da ricerche personali, dalla visione di film e dalla lettura di materiale a riguardo, cui segue poi una fase di dibattito in cui analizziamo, tutti insieme, la tematica e cerchiamo di trarne una opinione, da riportare poi al termine del percorso. Quest’anno abbiamo scelto un tema, quello della tratta della prostituzione e del sex working, che ci ha dato parecchio da discutere. Nel corso delle settimane, abbiamo approfondito diversi punti relativi all’argomento, dalla prostituzione involontaria, e quindi la tratta di esseri umani in questo ambito, alla prostituzione minorile, arrivando, infine, sulla prostituzione volontaria, anche online". "Al termine dell’annata - continua poi -, siamo soliti aprire il dibattito alla cittadinanza in una serata come questa, condividendo il punto di vista che si è formato nel corso dell’anno, analizzando le informazioni raccolte e aprendo la discussione anche all’esterno del nostro gruppo".

Francesco Diozzi