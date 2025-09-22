Film e dibattiti. Tutti gli eventi della giornata

La decima edizione del Ferrara Film Festival prosegue oggi con una giornata interamente dedicata al cinema d’autore internazionale, alle eccellenze del territorio e al dialogo tra cultura e impresa. Il fondatore Maximilian Law e la nuova codirettrice artistica Claudia Conte presentano un programma ricco e variegato.

La giornata si aprirà alle 11 con l’inaugurazione del Cine Village Experience in piazza Trento e Trieste, uno spazio dedicato alla scoperta del cinema e non solo. Alle 11.30, al Mazda Lounge, si terrà il talk show ‘Eccellenze Innovative’.

Nel pomeriggio, alle 16, sempre al Mazda Lounge, sarà la volta di un talk show speciale con le delegazioni dei film in concorso. Alle 17, il Cine Village ospiterà il panel ‘Confcommercio Impresa Cultura Italia’. L’incontro vedrà la partecipazione di Davide Urban (direttore Confcommercio Ferrara), Rebecca Bottoni (presidente Impresa cultura Italia) e Noemi Gherrero (segretario Impresa cultura Italia), che si confronteranno sul ruolo sempre più centrale della cultura nello sviluppo economico del territorio.

A partire dalle 18, in Sala Estense, inizierà la proiezione dei cortometraggi in selezione ufficiale, con un focus particolare sul paesaggio e l’identità ferrarese. In programma i titoli ‘Acqua’, ‘Beyond’, ‘Fiore nel deserto’, ‘Il richiamo dell’acqua’ e ‘Viaggio nel tempo nel Delta del Po’, opere che raccontano, con sensibilità e visioni differenti, la bellezza naturalistica e culturale del territorio estense.

Alle 21, sempre alla Sala Estense, ci sarà la proiezione del documentario ‘The day I became a cloud’ (Germania, 87 minuti), diretto da Hansjoerg Thurn. La giornata si concluderà alle 22.30 con l’atteso appuntamento all’Afterfestival & networking cocktail lounge, ospitato dall’Ego’ Lounge (Via Fausto Beretta 23): un momento di incontro informale tra ospiti del festival, addetti ai lavori e pubblico.