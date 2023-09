Film Festival, con Reynolds rivive ’Fandango’: "Per fare il regista bisogna saper scrivere"

Proseguono gli appuntamenti dell’ottava edizione del Ferrara Film Festival. Ieri è stato il turno del regista hollywoodiano Kevin Reynolds (nella foto a sinistra) che al Teatro Nuovo di piazza Trento Trieste, durante l’appuntamento ‘Meet the Stars’, ha raccontato la sua lunga esperienza cinematografica. A seguire, la proiezione dedicata al 40esimo anniversario di “Fandango”, una delle sue più celebri pellicole, che contempla un cast d’eccezione tra cui Kevin Costner, Judd Nelson e Chuck Bush. Così il regista statunitense: "Grazie al Ferrara Film Festival per avermi voluto qui, in questa meravigliosa città. Per me è un onore salire su questo palco, davanti a questo pubblico così caloroso. Ho sempre avuto la passione per raccontare le storie – ha affermato Reynolds – e questo mi ha aiutato molto, perché per essere un regista capace bisogna soprattutto saper fare a scrivere. Il pubblico italiano – ha concluso - fu il primo a scoprire e amare ’Fandango’. Ciò inizialmente mi sorprese, ma lì capii la passione e l’amore che questo popolo ha per il cinema e per l’arte. E il fatto che il film venga celebrato e amato in Italia ancora oggi, per me, è un grandissimo risultato".

Oggi, il programma del Ferrara Film Festival continua con un altro ospite di fama internazionale, l’attore Steven Bauer, che sarà protagonista dell’evento “Meet the Stars” (ore 21.30, Teatro Nuovo – piazza Trento Trieste) in cui dialogherà con il produttore Edward Walson, ricordando la propria esperienza sul set di ’Scarface’. E proprio il capolavoro diretto da Brian De Palma, a seguire, sarà proiettato con un retrospettiva che ne celebrerà il 40esimo anniversario dalla sua uscita nelle sale cinematografiche.