Film Festival, ecco i Dragoni d’Oro. Il pensiero va al maestro Antonioni

Consegnati i Golden Dragons della 9ª edizione del Ferrara Film Festival. Premi alla carriera per Anna Galiena e Franco Nero. Con la Cerimonia di Premiazione dei Golden Dragons, al Teatro Nuovo di Ferrara, cala ufficialmente il sipario sulla nona edizione del Ferrara Film Festival.

La serata di galà, presentata dalla madrina del Festival Denny Mendez, è stata introdotta dal presidente Riccardo Cavicchi, seguito sul palco dal direttore operativo Giorgio Ferroni, dall’assessore Angela Travagli del Comune di Ferrara per i saluti istituzionali e dal direttore Artistico Maximilian Law che ha sottolineato "sono molto fiero della selezione dei fantastici film di

quest’anno e altrettanto felice per il riscontro positivo ricevuto dal nostro pubblico, sia in termini di presenze record che di feedback. Per quanto sia molto difficile selezionare i vincitori con un livello così alto, le nostre giurie hanno svolto un lavoro eccellente e auguro un grande successo a tutti coloro che hanno vinto i Dragoni d’Oro del Ferrara Film Festival 2024". Nel corso della cerimonia c’è stato spazio per la performance del comico Franco Neri, prima della consegna dei Golden Dragons. Eccoli. Premio miglior colonna sonora by Radio Bruno al film “My Last Best Friend”, consegnato da Leonello Viale e Giulia Regain. Premio per il miglior documentario è andato al film “Losing Grace Finding Hope”, consegnato da Maximilian Law e Andrea Maggi. Premio per il Miglior Film Emilia-Romagna Film-maker assegnato a “Close”, consegnato dal prof Andrea Boschi e dalla giuria studenti dell’Università di Ferrara.

Premio migliori cortometraggi delle categorie “Premiere Event” e “Premiere Autore” della giuria Fedic assegnato a “Chair” e “That’s For This Christmas”. Premio per la Miglior Regia è stato vinto da Riccardo Filippini per “Interno 10”, consegnato da Stefano Lunghini e Denny Mendez. Premio per il Miglior Film Lungometraggio assegnato al film “I Giorni Felici” (cast Simone Petralia, Anna Galiena, Franco Nero) consegnato dall’assessore Angela Travagli e Giovanni Alliata di Montereale. Il Ferrara Film Festival ha previsto premi per l’Eccellenza Artistica assegnati quest’anno a due straordinari artisti del cinema internazionale: Anna Galiena e Franco Nero. Fari puntati anche sul doppiaggio con il contributo riconosciuto a Lara Citarei per il format ‘Mi Sdoppio’. Un momento emozionante il toccante omaggio alla memoria di Michelangelo Antonioni grazie all’intervento di Enrica Fico Antonioni salita sul palco nel corso della serata.