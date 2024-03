Film, mostre, musica e un corteo. Tutte le iniziative per l’8 marzo

Numerose le iniziative culturali (e non solo) organizzate in città in occasione della festa della donna. Si parte stasera alle 21.15 in sala Estense con la rassegna del cinema Boldini. In cartellone Persepolis di Marjane Satrapi: la storia di una bambina che diventa donna in una famiglia colta e progressista sotto il regime oscurantista dell’Iran degli ayatollah. Sempre oggi, dalle 16 alle 18 al Centro Studi Bassaniani (via Giuoco del Pallone, 15), racconti al femminile nell’opera di Giorgio Bassani: una maratona di lettura con la partecipazione artistica di attrici, docenti e allievi di Teatro Ferrara Off. Domani alle 14 nel loggiato del cortile del Castello Estense è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Ogni spazio può essere tuo. La città delle possibilità: per luoghi sostenibili e inclusivi’ realizzata con il contributo della Regione e a cura del Centro Donna Giustizia e del fotografo Giacomo Brini, in collaborazione con la consigliera di parità della Provincia. Questo progetto vuole porre l’attenzione sui luoghi quotidiani, neutri, in cui la violenza potrebbe essere perpetrata, perché nessuno spazio è sicuro se non si cambia la cultura delle persone. La finalità della mostra è quella di lanciare un messaggio di speranza, affinché si possano cambiare le cose partendo dal rispetto e dalla libertà.

Sempre nella giornata di domani, una serie di associazioni, partiti e sindacati hanno organizzato un corteo contro ogni forma di violenza di genere, con partenza alle 17 da piazza Savonarola. La manifestazione percorrerà corso Martiri, corso Giovecca, via Montebello e Porta Mare, con arrivo alle 18 in piazza Ariostea. Otto marzo all’insegna di colori, suoni e parole alla scuola Musijam (viale Alfonso d’Este 13). L’iniziativa, dal titolo ‘… Nell’arte delle donne…’, si propone di concretizzare a livello visivo e sonoro un dialogo fra le diverse forme d’arte che vengono messe in campo in alcuni percorsi di studio e laboratori che la scuola offre alle allieve: corso di canto, laboratorio di danze popolari di area ebraica e balcanica, corso di arpa, laboratorio di pittura. I volontari dell’Ant offrono la mimosa allo scopo di raccogliere fondi per continuare l’attività di assistenza domiciliare oncologica gratuita. I banchetti saranno oggi all’ospedale di Cona e alla cittadella San Rocco e domani all’Interspar Via Pomposa.