Ferrara, filmano le ragazze nel camerino di un negozio: denunciati

Ferrara, 16 agosto 2023 – Filmano le clienti nel camerino di un negozio ma vengono colti con le mani nel sacco. Potrebbe sembrare la trama di una commedia sexy di serie B, ma è la cronaca di quanto accaduto giovedì pomeriggio a due universitarie 21enni in un negozio di abbigliamento del centro commerciale il Castello. Nel negozio non ci sono molti avventori e le due giovani iniziano a osservare i vestiti in esposizione. Dopo aver scelto alcuni capi, le studentesse notano due uomini che, mentre si aggirano tra gli scaffali, lanciano ripetuti sguardi nella loro direzione.

Seppur insospettite da quello strano comportamento, le ragazze si avviano verso i camerini per provare gli abiti scelti. Pochi istanti dopo essere entrate nella cabina, le giovani sentono alcuni passi avvicinarsi. Qualcuno entra nel camerino attiguo al loro, mentre una seconda persona rimane all’esterno in attesa. Dopo alcuni istanti, una delle due nota lo schermo di un cellulare apparire da sotto la parete che separa il loro camerino da quello attiguo. A quel punto realizza che qualcuno sta cercando di filmarle. In pochi istanti le due ragazze escono per intimare alla persona di uscire allo scoperto. I sospetti iniziali trovano presto conferma: dalla cabina esce infatti uno degli uomini notati all’ingresso il quale, dopo essersi lanciato in qualche scusa negando di averle filmate, si allontana velocemente lasciando sul posto l’amico che lo stava aspettando.

Pochi minuti dopo, chiamati dai dipendenti del negozio, arrivano i carabinieri della stazione di Porotto. Dopo aver identificato l’uomo rimasto all’interno dell’esercizio commerciale, i carabinieri escono dal centro commerciale dove riescono a rintracciare l’uomo che aveva effettuato il filmato. I due sono stati quindi accompagnati in caserma dai militari che, dopo aver sottoposto a sequestro il cellulare utilizzato per effettuare il filmato, hanno denunciato il trentaseienne per il reato di interferenze illecite nella vita privata e l’amico per favoreggiamento.