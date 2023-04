Final di Rero e tecnici Ferrari La giornata dedicata ad Ail

La partita amichevole fra il Final di Rero Calcio amatoriale e la presenza dei meccanici e personale che lavora nella fabbrica dove si producono i gioielli con l’effige del Cavallino Rampante, ha visto i padroni di casa vincere per 7-3. Tuttavia la vera vincitrice è stata la solidarietà, al di là dell’importo raccolto, poichè tutto il ricavato è stato donato all’Ail di Ferrara, l’associazione contro le leucemie. Al campo sportivo ha voluto intervenire per ringraziare della sensibilità, l’organizzatore Dario Barbieri, il primario del reparto di Ematologia Antonio Cuneo, il presidente dell’Aia Gianmarco Duo, affiancati dal sindaco di Tresignana Laura Perelli e dagli assessori Maria Letizia Viviani e Raffaele Cartocci. Oltre alla gara calcistica c’è stata l’esposizione di alcune rosse e gialle fiammanti Ferrari che non hanno mancato di suscitare la solita ammirazione ai presenti.

c. c.