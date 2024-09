Finale col botto per Arena Live. Sold out il concerto dei Nomadi

Grande successo per il concerto dei Nomadi a Poggio Renatico domenica sera, chiudendo la tre giorni del Poggio Arena Live organizzato da Comune e Proloco. Un’arena gremita che ha cantato le canzoni dei Nomadi, dove non è mancato l’omaggio ad Augusto Daolio, la canzone dedicata a Pantani, l’esibizione alla fisarmonica di Beppe Carletti, membro storico della band e tanti brani da cantare ma anche per riflettere. "E’ al seconda volta che siamo a Poggio Renatico – dice Beppe Carletti – sono passati tantissimi anni, una trentina credo… Con Ferrara e il ferrarese abbiamo un bel legame, tanti conoscenti e simo sempre riusciti a fare cose belle tra parchi e teatro e questi significa che questa gente ci vuole bene". Testimoniato anche dalle tantissime persone che hanno gremito il Parco del Ricordo, riempiendo l’arena e di tutte le età. Dagli anziani ai più giovani, cantando le canzoni dei Nomadi. "E’ un pubblico trasversale e senza età come le nostre canzoni – prosegue – se vi mettete a leggere le nostre canzoni scritte negli anni ’60, sembrano essere state fatte oggi perché le tematiche sono sempre quelle. Anche ‘Dio è morto’ è un manifesto programmatico e non una canzone… In quel tempo ci abbiamo creduto a questo tipo di canzone senza pensare a business vari, con gli altri che vendevano milioni di copie e noi 200.000…ma poi è arrivata ‘Io vagabondo’ che ha fatto 1.2 milioni di copie e li abbiamo fregati tutti". Sorride, e con lo sguardo di chi ha visto tanto ed unica voce storica rimasta dei Nomadi, parla appunto di questa storica canzone. "Io Vagabondo è ancora attualissima – dice – lo zaino in spalla chi è che non se lo vuole mettere? La voglia del viaggio è una cosa naturale e anche io che amo viaggiare, mi metto nei panni dei ragazzi che hanno questa voglia: la cosa più bella è fare il vagabondo".

Laura Guerra