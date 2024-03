’Finalmente 2024’ e Pri con Anselmo: "Prevalso realismo e responsabilità"

L’edera verdeggia per Anselmo. Il candidato sindaco della ‘grosse koalition’ di centrosinistra, incassa il dividendo dei Repubblicani e del gruppo civico Finalmente 2024, capeggiato da Claudia Zamorani. Il Pri, all’unanimità, ha scelto di aderire alla coalizione assieme ad Azione. Le due compagini sono unite dalla "stessa ambizione di superare gli steccati ideologici e di privilegiare invece un approccio pragmatico e concreto volto alla soluzione dei tanti problemi che affaticano i nostri concittadini – si legge nella nota diffusa dai repubblicani – con l’auspicio che dalla collaborazione di queste due forze scaturisca un nuovo e lungimirante progetto, che sappia liberare le potenzialità inespresse del territorio per la rinascita della città". "È stata una decisione non facile – così la segretaria provinciale repubblicana Renata Gagliani – ma alla fine hanno prevalso il realismo e il senso di responsabilità verso Ferrara, le esigenze del territorio e della comunità e, in ultima analisi, verso il Pri impegnato nella costruzione di un patto con Azione". Soddisfatto anche il segretario regionale, Eugenio Fusignani. "Dopo la convergenza sui temi ferraresi – così Fusignani – l’alleanza elettorale tra Pri e Azione potrebbe risultare un buon banco di prova per ipotesi che, in prospettiva, potrebbero costituire una valida offerta per i tanti cittadini che disertano le urne e in quelli non trovano più risposte nei contenitori attuali, sempre spinti verso l’estremizzazione dei poli". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il gruppo civico Finalmente 2024, che entrerà nella civica dell’avvocato Anselmo. "Entreremo nella sua lista – spiega Claudia Zamorani, portavoce del gruppo – perché apprezziamo i suoi modi sobri, puliti, onesti". Dare la preferenza di voto al nome Claudia Zamorani, che si troverà (senza simbolo) all’interno della lista civica del sindaco Fabio Anselmo, "equivarrà a darlo al nostro progetto politico e non tanto e non solo alla persona che ne è la portavoce". Il tema della felicità. "Noi entriamo per portare avanti le nostre idee – prosegue la nota - anche forti del fatto che il candidato sindaco ci ha rassicurato che il tema politico della felicità, che condivide, e le declinazioni concrete all’interno della organizzazione di spazi e servizi della città, entreranno a fare parte integrante del suo programma elettorale da sindaco". Questo ingresso, dopo l’incontro organizzato dal gruppo nel febbraio scorso, che ha visto la partecipazione dell’arcivescovo Gian Carlo Perego è, auspicano da Finalmente 2024, "soltanto l’inizio di un percorso che ci possa portare lontano e cambiare l’amministrazione di una città, la nostra, stanca e delusa da troppo tempo ormai. Noi, invece, la vogliamo felice".

Federico Di Bisceglie