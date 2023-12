Finalmente la commissione d’indagine su via Favero

Caro Carlino,

finalmente una buona notizia: è stata istituita la commissione d’indagine sul parco di via Favero. Grazie alle proteste del Comitato e all’impegno dei consiglieri comunali di maggioranza si potrà far luce su chi nel 2013 aveva

deciso di rendere edificabile quell’area verde e su chi, tre giorni prima del ballottaggio del 2019, aveva concesso il permesso di costruire. A proposito: a chi è stato concesso il permesso di costruire? E gli ambientalisti dove sono finiti? L’imbarazzo sempre più evidente del capogruppo Pd Francesco Colaiacovo e il silenzio degli ex amministratori di sinistra su questa brutta storia mi inducono a pensare che sia stato scoperchiato il vaso di Pandora. Se poi salteranno fuori delle responsabilità individuali o collettive è giusto che i colpevoli paghino. I ferraresi hanno il diritto di conoscere tutta la verità.

Roberto Zaramella

---

Ho letto la lettera del sig. Giorgi e vorrei dirgli che non so se lei in casa ha per caso fatto degli aerosol o inalatori per la tosse in una stanza. I vapori che emanano questi medicinali possono modificare il colore del gas e sembrare che ci sia dell’aria nelle tubature. A me succede sempre quando li faccio. Se non è così provi ad interpellare Hera, forse il problema potrebbe essere diverso-

F. M.