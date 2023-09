Finalmente torna la politica. I temi in campo

Bendin

Ed è proprio su questo tema, questo sì cruciale per il futuro del territorio, della Regione e del Paese - insieme al lavoro, altra questione espunta dal dibattito politico locale - che si sta giocando la campagna elettorale per le amministrative 2024 e le regionali 2025, col centrodestra che punta a confermare Fabbri a Ferrara e a conquistare, per la prima volta nella storia, la fortezza Regione, roccaforte storica della sinistra, nel mirino per l’alluvione e i conti in rosso delle aziende sanitarie.

Il voto contrario dei sindaci di centrodestra ai bilanci di Ausl Fe

e Azienda ospedaliero universitaria - con l’obiettivo di colpire l’assessore regionale Donini e, di riflesso, il presidente Bonaccini salvando la dirigente Monica Calamai - ha ringalluzzito una parte politica che, sino ad ora, al di là dei risultati elettorali nelle singole realtà, non ha mai brillato per strategia politica. Con il primo cittadino di Ferrara protagonista di una Conferenza territoriale socio-sanitaria (che non ha mai particolarmente amato e dove spesso si è astenuto, attirando le critiche dell’opposizione) grazie a un intervento dotato di visione e di leadership, che ha ricompattato i suoi. Nel versante opposto, il Pd ha (si spera definitivamente) abbandonato l’idea di scimmiottare la Lega con video e meme sui social tornando fra la gente e concentrandosi su temi un po’ più strategici - mi si consenta - dei vialetti del parco urbano: sanità, appunto, ma anche lavoro, giovani, politiche abitative, partecipazione e sicurezza. E i risultati si sono visti dato il successo della recente Festa dell’Unità, che ha richiamato migliaia di militanti ma anche di curiosi nell’agorà di Pontelagoscuro. Grandi numeri anche per la serata con la segretaria nazionale Elly Schlein che, complice l’effetto novità, ha insufflato di temi e fiducia un ambiente che, da anni, non si vedeva così vivo, carico di entusiasmo e unito (un po’ meno sul futuro candidato sindaco, ma questo è un altro discorso...).

La ritrovata voglia di politica di entrambi gli schieramenti - ammesso che duri - non potrà che far bene a Ferrara e provincia: le sfide sono molte e attendono risposte concrete.