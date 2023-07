Finanza, il caso dell’ex palazzo "Nessun reato nella demolizione" Il giudice archivia tutte le accuse

di Cristina Rufini

"Non sono ravvisabili violazioni di carattere penale, ma semplicemente un vizio nella presentazione di una pratica edilizia che è stato successivamente sanato in corso d’opera". E’ uno dei passaggi fondamentali con cui il pm Ciro Alberto Savino sostiene la richiesta di archiviazione del fascicolo aperto a carico di ignoti, per indagare sulla regolarità della demolizione dell’ex palazzo della Finanza. Gli accertamenti della procura erano iniziati dopo un esposto della consigliera comunale del gruppo misto, Anna Ferraresi. Esposto con cui Ferraresi contestava la demolizione, perché eseguita su un immobile di interesse "storico-architettonico, per cui sono consentite soltanto opere di manutenzione, restauro scientifico e risanamento conservativo". Non solo, nell’atto inviato alla procura, si sottolineava che a fronte nel parere favorevole della Commissione beni architettonici, era stato prescritto di non demolire più del 50% delle strutture portanti. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrato il lavoro del magistrato. Tanto da affidare una consulenza tecnica all’ingegnere Marco Rubin. Esattamente due anni dopo, il pm Savino, avuta la rassicurazione che "la demolizione è stata effettuata salvaguardando, seppur nei limiti ultimi, il 50% dei muri portanti preesistenti" ha chiesto l’archiviazione. Istanza accolta dal gip Silvia Marini. Capitolo chiuso su una vicenda politica e poi giudiziaria che ha ’scaldato’ gli animi tra maggioranza e opposizione. Tanto che sulla vicenda era stata presentata anche un’interpellanza della consigliera comunale Roberta Fusari. In realtà, come sottolineato anche dal pm Savino nella richiesta di archiviazione, da parte della stessa amministrazione comunale c’era stato un provvedimento di sospensione dei lavori, per capire se questi fossero stati realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni della Commissione e delle autorizzazioni chieste dall’impresa Corazza Costruzioni. "Sospensione revocata dopo il sopralluogo dei tecnici e il successivo parere favorevole all’esecuzione dei lavori". Quindi un vizio di procedura – il parere del Rue avrebbe dovuto essere preventivo – che la procura ha ritenuto sanato. Infine il pm sottolinea che "la demolizione parziale dell’immobile, è stata disposta dalla ditta da pure ragioni di fattibilità tecnica e non per lucro".

"Si è chiusa una vicenda che per anni è stata al centro di scontri e accuse durissime - commenta il vicesindaco Nicola Lodi -. Nel 2021 avevo dichiarato che la magistratura avrebbe fatto il suo corso. E l’ha fatto, archiviando le indagini. I fatti ci hanno dato ragione: non c’è stato reato nella demolizione dell’ex caserma di viale Cavour. Ancora una volta, si è cercato di strumentalizzare per fare opposizione, anziché farla in maniera seria e costruttiva. Anche per questa vicenda era stato presentato un esposto dalla consigliera Anna Ferraresi che poi si è concluso come tutti gli altri: in un nulla di fatto. Noi andiamo avanti, il nostro obiettivo è fare gli interessi di questa città".