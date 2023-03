Finanziamento di 123mila euro per l’asilo ’L’Olmo’

In arrivo a Portomaggiore risorse per il restyling energetico. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 123 mila euro un progetto sull’asilo nido comunale "L’Olmo". Saranno realizzati interventi di sostituzione degli infissi con altri più performanti, relamping, infine un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio, che potrà contribuire in modo benefico al bilancio energetico del Comune per l’energia prodotta in eccesso. La gara si è già svolta e i lavori saranno eseguiti durante l’estate. "La partecipazione al bando del Mase (ministero per l’Ambiente e la Sostenibilità Energetica) ci ha portato una buona notizia – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi (foto) – una somma importante per migliorare ancora il comfort del nostro bellissimo asilo, dare un beneficio ambientale e alleggerire l’impatto sulle casse comunali in un periodo di grande incertezza dei costi".