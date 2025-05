Fine vita, cure palliative e dignità delle persone. Confronto con ’Ferrara . Popolare Europea’

Ferrara Popolare Europea, col Patrocinio del Comune, organizza oggi alle 17.30, nella sala conferenze della nuova realtà universitaria Uni Cantemir a Ferrara, in via Contrari 5, primo piano, un incontro di approfondimento sul tema della dignità della persona e del ‘fine vita’. "L’esistenza di un vuoto legislativo ha delegato alla giurisprudenza il compito di colmare tali lacune tentando di trovare soluzioni in grado di mediare sul potenziale conflitto tra beni costituzionalmente garantiti. La delicatezza del tema impone una riflessione quanto più possibile aperta a un confronto anche tra gli operatori sanitari del settore. Ferrara Popolare Europea propone un’occasione di approfondimento tra posizioni diverse e arricchendo il dibattito del contributo di chi opera nell’ambito sanitario". Dopo il saluto del prof. Paolo Frigani, Rettore Università Cantemir Italia e la testimonianza di Roberta Meneghetti, ne discutono Domenico Menorello, vicepresidente del Movimento per la Vita italiano e coordinatore del network ‘Ditelo sui tetti’; Matteo Mainardi, consigliere generale di Associazione Luca Coscioni e coordinatore delle campagne sul fine vita; Loretta Gulmini, direttrice rete locale Cure Palliative – Asl Ferrara – Hospice Codigoro; Guglielmo Bernabei, presidente Ferrara Popolare Europea. Modera Federico Di Bisceglie, giornalista del Carlino Ferrara.