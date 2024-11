Finge di abitare a Ferrara per percepire l’assegno sociale

Finge di essere residente in Italia per continuare a percepire I’assegno sociale, nonostante vivesse da tempo all’estero. Non è sfuggito ai controlli dei carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato Lavoro) un ferrarese che aveva messo in atto questo escamotage per spillare soldi pubblici senza averne diritto. Per lui è scattata una denuncia per truffa. L’uomo è stato scoperto nell’ambito dei controlli dei militari finalizzati al contrasto all’indebita percezione dell’assegno sociale, una prestazione economica erogata a domanda dall’Inps e rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

Requisito essenziale per la fruizione di tale beneficio è la residenza nel territorio nazionale, tanto che l’aiuto in questione viene sospeso qualora il titolare soggiorni all’estero per un periodo superiore a 29 giorni. Sono dunque in corso una serie di accertamenti finalizzati ad accertare casi di condotte fraudolente commesse dai percettori di tale prestazione assistenziale, in assenza dei requisiti previsti per legge. Dalle verifiche effettuate nel Ferrarese nei confronti dei percettori dell’assegno sociale è emerso che un soggetto, cittadino italiano ma residente all’estero, avrebbe presentato la domanda di erogazione dell’assegno sociale dichiarando falsamente di essere residente sul nostro territorio e di non essersi mai allontanato. Così facendo avrebbe raggirato l’Inps che ha quindi erogato, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, l’indennità di assegno sociale per circa 25mila euro.

A seguito delle indagini condotte dai militari del Nil, l’assegno è stato immediatamente sospeso e l’uomo è stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con l’avvio del procedimento penale, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo per la somma indebitamente percepita. I controlli da parte dei carabinieri del Nil procederanno in tutto il territorio della provincia ferrarese anche per contrastare l’indebita percezione di fondi pubblici riservati ai bisognosi.