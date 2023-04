Finge malore e mostra i genitali a una 16enne: chiesta la condanna

È finito a processo con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, nei confronti di una sedicenne. E il pubblico ministero, ieri, ha chiesto la sua condanna. Ma il legale che lo assiste il quarantottenne originario della Campania, ha chiesto l’assoluzione perché dal 2016 quel tipo di comportamento non costituirebbe reato penale, se non commesso in un luogo frequentato da minori.

Ma andiamo per ordine. Era aprile del 2021 quando l’uomo, sul ponte che congiunge due località della provincia, attira l’attenzione della ragazzina che stava transitando di lì. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe cercato di far avvicinare la sedicenne fingendo un malore e quindi chiedendo soccorso. Quando la giovane è giunta vicino a lui, però, si è accorta subito che non c’era alcun malore in atto, ma era stato solo un pretesto per farla avvicinare. L’uomo, infatti, appena lei è arrivata vicino si è tirato giù pantaloni e slip e le ha mostrato i genitali.

La ragazza è scappata via, e ha poi sporto denuncia ai carabinieri.

Da qui sono iniziati gli accertamenti per risalire all’identità del quarantottenne, che lo hanno portato davanti al giudice del Tribunale di Ferrara con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. Ieri la fine della discussione davanti al giudice e le richieste delle parti: il pm la condanna a poco più di un anno e il legale che assiste l’imputato, Savino Lupo, l’assoluzione, oltretutto chiedendo la decadenza dell’aggravante perché il fatto non sarebbe avvenuto in un luogo solitamente frequentato dai minori. Si tornerà in aula il 19 ottobre prossimo quando ci sarà la sentenza del giudice nei confronti del quarantottenne. La ragazza, parte offesa, è assistita dall’avvocato Alex De Anna.

c.r.