Finì a processo per aver aggredito la ex. Il giudice lo assolve dall’accusa di rapina L'imputato di rapina è stato assolto dalla contestazione al termine della discussione davanti al giudice. Il caso risale al 20 luglio 2021, quando l'uomo ha aggredito la ex, facendola cadere a terra e strappandole il cellulare.