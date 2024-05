Finisce con l’auto nel fosso e resta incastrata: è grave

Il buio, la notte, la stanchezza, una curva impervia sulla strada provinciale Virgiliana, sono stati lo scenario di un brutto incidente, avvenuto domenica sera, in prossimità del ristorante Scciancalegn di Ponte Rodoni di Bondeno, che ha visto come tragico bilancio una donna gravemente ferita alle gambe e al bacino, rimasta incastrata tra le lamiere, portata in elisoccorso all’ospedale di Cona. E’ successo domenica sera intorno alle 23.30. La donna, di 58 anni di Bondeno, stava tornando da Ferrara procedendo verso Bondeno insieme al marito che si trovava accanto a lei nel sedile del passeggero. Era alla guida della sua Clio grigia quando improvvisamente, dopo la curva a gomito, scenario in passato di incidenti simili, la donna per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto. L’uscita dalla carreggiata, il ciglio erboso della provinciale, l’incubo, la totale perdita del controllo è la discesa verso il precipizio nel fossato accanto alla strada che finisce nel cortile di alcuni residenti. Ma purtroppo non era finita così. Lo scorrere dell’auto ha finito la sua corsa contro il cemento armato di un ponticello accartocciandosi completamente nella parte anteriore. Da qui le ferite e il dolore. La donna infatti è rimasta incastrata tra le lamiere e solo l’arrivo e l’intervento professionale dei vigili del fuoco di Ferrara e della squadra di turno dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, hanno permesso, asportando la portiera, di estrarre la donna dalle lamiere e di affidarla alle cure dei sanitari del 118 che nel frattempo erano prontamente arrivati sul posto. Il marito invece, fortunatamente rimasto illeso, era nel frattempo riuscito ad uscire dall’auto in autonomia con l’aiuto dei primi soccorritori. La donna è stata presa in cura dei sanitari che hanno provveduto ad immobilizzarla e a prestare le prime cure, ma per la gravità delle ferite è stato allertato l’elisoccorso che è atterrato nelle campagne per portare la donna in ospedale. Nell’incidente non ci sono state altre auto coinvolte. Nello stesso punto, e con modalità simili, negli ultimi cinque anni sono successi altri due incidenti. Una residente sottolinea la pericolosità della strada: "L’arteria è poco e male illuminata e anche la segnaletica è poco visibile. Figuriamoci la notte e con la pioggia quanto aumenta la pericolosità. È un attimo che succeda il peggio", commenta una signora. Ma non tutti la pensano così: "è una strada come tante altre, non mi sembra particolarmente pericolosa", conclude un altro residente.

Claudia Fortini