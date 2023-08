Finisce l’esilio, riapre la scuola di Consandolo

Sarà inaugurata il 15 settembre la scuola elementare e media di Consandolo, l’annuncio arriva dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Non è stato un parto indolore, sono serviti quasi due anni per portare a termine il cantiere, ritardi dovuti a un insieme di ragioni, non ultime il covid. I lavori hanno comportato il miglioramento sismico, la messa a norma per quanto riguarda l’efficientamento energetico e anche miglioramenti per ottenere un plesso scolastico più bello e funzionale. E’ previsto anche l’adeguamento della viabilità a ridosso della scuola, la costruzione di un parcheggio più funzionale e altre soluzioni viarie, che erano state anticipate in primavera, nel corso di un incontro con la comunità di Consandolo per la presentazione del progetto della nuova pista ciclabile, dalla stazione ferroviaria all’argine sul Primaro.

"Sono stati due anni complicati – afferma il primo cittadino di Argenta – finalmente i lavori sono pressoché terminati, manca solo la scritta sulla facciata, ma è questione di giorni. I ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti sono stati straordinari. Più volte abbiamo spiegato le ragioni dei ritardi e del trasferimento forzato ma necessario nella scuola di San Nicolò. Tutti hanno capito, un ringraziamento al comitato di frazione, che non ha mai mancato di sostenerci. E’ stato necessario lo sforzo di tutti, ma ne è valsa la pena". Negli ultimi due mesi nell’Argentano sono partiti molti cantieri, anche se solo alcuni dei tanti che si avvieranno nei prossimi mesi grazie alle risorse che l’amministrazione comunale ha ottenuto soprattutto sul Pnrr, ma anche su altri fondi, statali, regionali ed europei. Il cantiere della scuola di Consandolo non sta per partire ma si sta per chiudere.

E aggiunge al riguardo il sindaco Andrea Baldini: "Dopo tanto, complicato e sudato lavoro abbiamo a Consandolo oggi una scuola più sicura, efficiente e bella. Saranno molti i cantieri che si apriranno nei prossimi mesi, progetti che investono su mobilità, sport e cultura, ambiente e altro, per i quali abbiamo lavorato negli scorsi anni disegnando Argenta 2030. Ma il primo mattone da posare è sempre stato quello per scuole più belle e più sicure". Il primo cantiere del Pnrr relativo alle scuole è stato per la scuola di San Biagio, un investimento di 400 mila euro per il ridimensionamento del rischio sismico. Per i primi mesi dell’anno scolastico i ragazzi saranno ospitati nella scuola di Filo.

Franco Vanini