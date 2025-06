Finiscono nel fossato con l’auto. Salvi per miracolo due giovani

L’incrocio tra via Nuova e via Canne è stato nuovamente teatro di un incidente che poteva avere risvolti ben peggiori. Nel tardo pomeriggio di martedì, infatti, un’ auto che sopraggiungeva da Cento, a detta di alcuni testimoni a velocità più elevata, per schivare le auto davanti che avevano rallentato per il sopraggiungere di un’ambulanza, è finita rovinosamente nel fossato carambolando pericolosamente. A bordo, due giovani che sono fortunatamente usciti illesi dall’auto distrutta. L’episodio però riporta l’attenzione nuovamente sulla pericolosità dell’incrocio. Si parla di visibilità scarsa a causa di rami di alberi ma anche il mancato ripristino delle 4 lampadine del lampeggiante di segnalazione della pericolosità dell’incrocio, andate distrutte dalla grandinata a luglio 2023. Da tanto tempo i residenti ma anche gli utenti della strada chiedono si faccia qualcosa per migliorare la sicurezza di quel punto, Comune e Provincia hanno deciso per un semaforo ‘intelligente’ che al momento non si è ancora visto.