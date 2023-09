Finissage della mostra in Abbazia

Si terrà oggi pomeriggio alle 17.30, nell’Abbazia di Pomposa presso la Sala del Refettorio, il finissage della mostra "Alberi - Alle origini del mondo", opera installativa realizzata dall’artista-architetto Marisa Zattini. Il finissage prevede una visita guidata condotta dall’artista ed una performance del musicista Giovanni Ciucci, che eseguirà una partitura musicale in dialogo con il contesto espositivo. La presenza dell’opera scultorea, declinata sul tema dell’alfabeto ebraico, costituisce la fonte di ispirazione per questa performance, mediante la quale Giovanni Ciucci si riallaccia alla riflessione esegetica ebraica e, al contempo, riflette sulla presenza dell’installazione di arte contemporanea in stretta relazione con il ciclo pittorico trecentesco che l’accoglie.

Un connubio in grado di trascendere le distanze temporali e col quale riformulare le possibilità espressive delle tipologie di materiali adottati per l’installazione: materiale organico legno e inorganico metallo.