"Finita la querelle, ora possono proseguire i lavori della variante"

La sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello di Anas con riguardo alla prosecuzione della statale 16 ad Argenta i capigruppo di opposizione Gabriella Azzalli e Nicola Fanini accolgono con favore la notizia del proseguo e commentano: "L’importanza dell’opera è sempre stata chiara ed evidente in quando strategica per ragioni di sicurezza e di sviluppo. Abbiamo concrete possibilità di diventare un importante collegamento col porto di Ravenna il che, in ogni caso, risulta imprescindibile per il nostro territorio". Il tema della continuazione della statale 16 è sul tappeto da almeno 50 anni, "proprio per questa ragione l’opera nasce con criticità progettuali per cui l’amministrazione locale avrebbe dovuto e potuto rimediare, intervenendo e ascoltando i cittadini coinvolti, visto anche il lungo tempo trascorso. Forse chi ci amministra da sempre non credeva si sarebbe mai sbloccato l’investimento. È stato necessario l’intervento e la volontà del Governo Meloni perché vi fosse finalmente l’impulso per ricominciare tale opera fondamentale".