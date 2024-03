"Finita l’odissea durata cinque mesi. Ora posso entrare nella casa Acer"

Regalo migliore per la festa dell’8 marzo la signora Marta Spisni non poteva desiderare: "Domani mattina negli uffici dell’Acer, a Ferrara, mi sarà consegnato il mazzo di chiavi dell’appartamento popolare tanto desiderato e sospirato. Ringrazio il Carlino, che ha portato all’attenzione generale il mio caso e che ha svolto un ruolo determinante per arrivare a una rapida soluzione". Marta Spisni si era trasferita da Bologna a San Nicolò una dozzina di anni fa, dopo la pensione: lei dipendente del comune felsineo e il marito fotografo. "Volevamo andare a vivere in campagna, grazie ad amici comuni avevamo scelto San Nicolò, ma negli anni il paese ha perso abitanti, hanno chiuso tante attività e ci sono pochi servizi. Un fattore importante, visto che sono subentrati problemi di salute per mio marito". Di qui la presentazione di una domanda di un appartamento popolare ad Argenta, un centro più grande, con tutti i servizi. Il Comune si era attivato contattando Acer e finalmente si era liberato un alloggio. In ottobre la signora era stata informato della possibilità, aveva dato la disdetta al proprietario dell’appartamento di Strada Po di Primaro, a San Nicolò, e aveva cominciato a prepararsi per il trasloco.

Ma non aveva fatto i conti con i tempi lunghi delle aziende pubbliche, i tempi si sono dilatati e rischiava di pagare la penale, perché la scadenza per uscire dall’appartamento era fine marzo. Pericolo sventato: "Ci scusiamo con la signora per il ritardo e il disguido – afferma il direttore di Acer, Diego Carrara, che ricostruisce la vicenda – Quando ha fatto domanda, nel marzo del 2023, non era in graduatoria e non c’erano alloggi disponibili ad Argenta. Nel mese di ottobre il Comune ha chiamato, avvisando che si era liberato un appartamento popolare, in via Balestri. E’ bene che tutti sappiamo che prima di consegnare un alloggio sono necessari dei lavori di messa a norma, che sono svolti da una ditta esterna anche se ovviamente ne rispondiamo noi".

La signora ha detto che aveva visto un gruppo di operai al lavoro, ma poi se n’erano andati. "E’ vero, questo perché erano subentrati degli imprevisti. Il preventivo è stato così aggiornato in corso d’opera. In poco tempo abbiamo risolto, realizzando i lavori aggiuntivi. C’è stato del ritardo, c’è voluto più tempo del previsto, ma siamo riusciti a consegnare l’appartamento a ridosso della scadenza". L’alloggio popolare fa parte di un condominio in via Balestri, tra l’ospedale e la sede dei carabinieri, è poco più della metà rispetto a quello che occupa (ancora per pochi giorni) nella frazione di San Nicolò, 57 metri quadri a fronte dei 100 di quello di Strada Po di Primaro. "Non fa niente. E’ quanto serve a una famiglia composta di due persone – tira le fila Marta Spisni, parente della celebre sfoglina bolognese – c’è anche un balcone e un piccolo giardino. Adesso sono più tranquilla, sono in regola con i termini della disdetta: comincia una nuova vita".

Franco Vanini