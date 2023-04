Finiti i disagi, il nuovo ponte di San Zagno è realtà "Un’opera fondamentale per cittadini e imprese"

Dopo due anni di attesa, disagi e frustrazioni per i continui ritardi da parte della popolazione ostellatese, soprattutto della frazione di San Giovanni, è stato inaugurato ieri mattina a Ostellato il nuovo ponte San Zagno che attraversa il canale Maestro, lungo la Provinciale 1, un’opera costata 940 mila euro, finanziati dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il vecchio ponte fu chiuso nel marzo 2021, dopo che i tecnici della Provincia rilevarono gravi difetti strutturali e un avanzato stato di degrado dei materiali. Un responso tale da richiedere la decisione di fermare la circolazione veicolare per motivi di sicurezza. A quel punto il primo problema da affrontare fu quello della viabilità alternativa. Nel settembre 2021 Provincia e Comuni di Ostellato e Fiscaglia trovarono un accordo per sistemare circa 4,3 chilometri di strade comunali, oltre a quattro ponticelli, per sostenere i nuovi volumi di traffico. Collaudi, asfaltatura e nuova segnaletica, hanno messo la parola fine alla realizzazione del nuovo ponte. "Sono particolarmente contenta di questa inaugurazione – dice la sindaca di Ostellato, Elena Rossi – perché finiscono in questo modo i disagi per i cittadini e imprese". Dello stesso parere il presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani: "Un grazie a tutto lo staff tecnico per la realizzazione di quest’opera con soddisfazione della comunità".

f.v.