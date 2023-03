Finiti i lavori sul Naviglio, ripristinata la viabilità Alla regia c’è la Bonifica

I lavori di manutenzione delle sponde del canale Naviglio in via Dell’Unione a Baura, a cura del Consorzio di Bonifica, sono terminati. La viabilità è stata regolarmente ripristinata. Da lunedì 6 via dell’Unione era interrotta al transito nel tratto dall’intersezione con via Monte Oliveto-via Pontegradella-via Raffanello fino all’intersezione con via Copparo, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle sponde del canale Naviglio e della banchina stradale, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. La durata prevista dei lavori è di 15 giorni, salvo avversità meteo. Erano ammessi al transito, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso.