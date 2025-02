"Fino a 16 gradi, così ci si ammala"

Il cambiamento climatico lascia perplesso Pio Cattabriga, che ricorda: "In effetti rispetto a diversi anni fa le temperature sono completamente cambiate. Gli inverni prima erano rigidi e nei ‘giorni della merla’, così vengono chiamati, faceva davvero molto freddo, freddo che era intenso anche per tutti i mesi invernali. Oggi assistiamo a stagioni completamente stravolte, come in questi ultimi giorni dove le temperature cambiano in maniera incontrollata. Si è passati da temperature rigide fino a toccare i 16 gradi per alcuni giorni, un rischio anche la salute. Comunque sia oggi dobbiamo ormai adeguarci a questi cambiamenti che toccano da vicino la nostra vita".