Visitabile fino al 7 gennaio il ’Borgo dei Presepi’ a Viconovo. Come ogni anno tutte le famiglie hanno realizzato con le proprie mani un presepe all’esterno della propria abitazione trasformando via del Passo in un incantevole borgo dei presepi visitabile con una piacevole passeggiata all’aria aperta ad ogni ora del giorno e pure di sera, quando i presepi sono resi ancora più caratteristici dalle lucine accese. Le natività sono state realizzate con le forme e i materiali più diversi secondo l’arte presepistica molto sentita a Viconovo, paese famoso per il Presepe. Ogni presepe è segnalato da una stella luminosa.