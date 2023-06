Finocchiaro, Bocci e Haber: le punte di diamante del teatro Nuovo

Grandi nomi e sorprese nella stagione di prosa del teatro Nuovo. "È un calendario vario con molteplicità di stili, dal classico al contemporaneo e produzioni finanziate dal ministero" afferma il direttore artistico Alessandro Di Matteo, con al fianco il proprietario Giovanni Di Matteo e la responsabile marketing Eleonora Baglioni. Si parte il 10 novembre con lo spettacolo di successo ‘Tre uomini e una culla’ con Attilio Fontana, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta. Il 15 dicembre ci sarà ‘Trappola per topi’ di Agatha Christie con Lodo Guenzi, show che a Londra prosegue ininterrotto da 70anni. Il 20 e 21 gennaio toccherà a ‘Il figlio’ con Cesare Bocci e Galatea Ranzi, spettacolo che tratta il tema del rapporto tra genitori e figli in famiglie allargate e il 25 febbraio arriva Francesca Chillemi con ‘Il giocattolaio’, un thriller che tiene incollati alla sedia.

Il 9 marzo per la prima volta sale sul palco Angela Finocchiaro con ‘Il calamaro’ scritto da Fabio Genovesi mentre il 22 marzo arrivano Alessandro Haber e Giuliana De Sio in ‘La signora del martedì’. Gran finale il 6 e 7 aprile con ‘Amanti’ con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, autore Ivan Cotroneo, celebre firma tv e cinematografica. Sono già aperti gli abbonamenti e in una sola ora, il Nuovo ha registrato la riconferma di 60 poltrone. "Quest’anno alcuni spettacoli si terranno anche di domenica pomeriggio per poter andare incontro al nostro pubblico che ringraziamo – concludono –. Siamo un teatro privato, privo di finanziamenti pubblici e solo grazie al pubblico possiamo tener vivo questo luogo. È dal 2019 che non alziamo i prezzi dei biglietti. Il resto della stagione sarà presentato più avanti: ci saranno delle vere chicche".

Laura Guerra