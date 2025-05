Finpro, bene i risultati economici . Sviluppo in Lombardia e Liguria

Crescita di fatturato e margini, ampliamento della base sociale, potenziamento dello sviluppo sui territori di Lombardia e Liguria, oltre 120 addetti nel Gruppo: chiude un anno positivo Finpro, la società di servizi di Legacoop Estense che offre alle cooperative associate servizi amministrativi, contabili e finanziari, oltre a consulenze in ambito giuslavoristico, tributario, aziendalistico e societario. Nel corso dell’assemblea, che si è svolta giovedì 15 maggio a Modena, sono stati presentati i dati di bilancio 2024. Il fatturato complessivo sfiora i 15 milioni, con un patrimonio netto che raggiunge i 63 milioni e un risultato di esercizio in crescita rispetto all’anno precedente. Nel 2024 i soci – cooperative e società da esse controllate – sono diventati 157, in aumento di 11 unità sull’anno precedente, generando opportunità di sviluppo in tutte le aree di attività. "Risultati positivi – commenta il presidente Andrea Benini – resi possibili anche grazie all’avvio del piano industriale 2024-2026, all’efficientamento organizzativo e al significativo apporto dei dividendi delle partecipate strategiche – Sofinco Spa e Unibon Spa – che operano a supporto del sistema cooperativo del territorio". L’avvio del piano strategico triennale ha permesso di migliorare lo scambio mutualistico con la base sociale e di avviare un percorso di sviluppo e formazione che ha reso protagonisti i dipendenti di Finpro. Novità del 2024, la fusione con Nuova Coop Servizi, che ha permesso un ulteriore potenziamento di Finpro.