Finta chiamata della banca: "Soldi da spostare"

Sono sempre di più le segnalazioni al 112 da parte di cittadini che parlano di tentativi di truffe sventate direttamente dalle potenziali vittime che, grazie agli incontri organizzati dall’Arma, hanno acquisito le capacità tecniche per individuare richieste truffaldine. Alle raffinate trappole poste in essere dai vari malfattori, di cui l’Arma aveva già notizia in occasione della sottoscrizione del protocollo con l’arcidiocesi nell’agosto 2023, nell’ultimo periodo si sono aggiunti i tentativi di frode tramite il cosiddetto ‘Call id spoofing’. Attraverso particolari software, i truffatori effettuano chiamate alle potenziali vittime, alle quali sullo schermo del cellulare appaiono numeri di telefono credibili di Istituti di credito e, in alcuni casi, anche il numero di emergenza 112. In questo modo i malfattori riescono da subito a carpire la fiducia delle vittime e in questo modo indurle ad effettuare dei bonifici a loro favore.

Solitamente, chi utilizza questa tecnica induce in errore le vittime rappresentando falsamente che i sistemi informatici della banca nella quale hanno il conto corrente risultano essere stati ‘violati o compromessi’, e quindi si rende necessario spostare i fondi in un altro conto corrente sicuro, ovviamente indicato dal truffatore. In alcuni casi gli autori del reato raccomandano alle ignare vittime di non dire nulla ai dipendenti della banca in quanto anche loro risulterebbero essere coinvolti nelle attività illecite e quindi sotto inchiesta. Ancora una volta l’Arma invita i cittadini a non fidarsi di richieste telefoniche da parete di sedicenti dipendenti di istituti di credito e di segnalare subito al 112 possibili tentativi di truffe.

L’attività del comando provinciale dei carabinieri nel settore del contrasto alle truffe, soprattutto ai danni degli anziani, continua incessante con le conferenze organizzate dalle compagnie e dalle dtazioni dislocate su tutto il territorio estense.