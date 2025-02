Finti corrieri trafugano merce per 75mila euro: arrestati

Portomaggiore (Ferrara), 19 febbraio 2025 – Sventata una truffa ad opera di falsi corrieri. Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, i carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Portomaggiore hanno arrestato per truffa in concorso e falso materiale due persone di origine campana, in ‘trasferta’ nel Ferrarese. Utilizzando uno schema ormai collaudato, i due hanno contattato telefonicamente un’azienda del portuense, che produce pregiati accessori in pelle per conto di noti marchi italiani, spacciandosi per corrieri incaricati del ritiro di alcuni colli.

L’appostamento e l’ammissione di colpa

I gestori dell’azienda si sono insospettiti ed hanno avvertito i carabinieri, che hanno immediatamente organizzato un appostamento con militari in abiti civili i quali, al momento opportuno, sono intervenuti ed hanno arrestato in flagranza di reato i due uomini, che hanno candidamente ammesso le loro intenzioni truffaldine.

Il furgone noleggiato e targa falsa, poi l’arresto

All’appuntamento per il ritiro della merce i due, muniti anche di abbigliamento con marchio di un noto corriere, si erano presentati a bordo di un furgone noleggiato, a cui avevano apposto targhe contraffatte. La merce del valore stimato in 75mila euro è stata interamente restituita all’azienda, mentre i due arrestati sono trattenuti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per la giornata di giovedì 20 febbraio. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono per individuare eventuali complici e per verificare se i due arrestati abbiano messo a segno altri colpi simili a quello di Portomaggiore.