Finti corrieri di merce, arresto convalidato. Discussione l’11 marzo

E’ stato convalidato ieri l’arresto dei due finti corrieri, ma senza nessuna misura cautelare per ora a loro carico. Si erano finti dei corrieri per trafugare merce per 75.000 euro, ma sono stati smascherati e arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Portomaggiore per truffa in concorso e falso materiale. La chiamano "truffa del falso corriere", che hanno tentato ai danni di un‘azienda, com’è avvenuto nel Portuense. Avevano utilizzato uno schema ormai collaudato, i due hanno contattato telefonicamente l’azienda che produce pregiati accessori in pelle per conto di noti marchi italiani, spacciandosi per incaricati del ritiro di alcuni colli. Sentendo puzza di bruciato, i gestori dell’azienda hanno avvertito i carabinieri, che hanno immediatamente organizzato un appostamento con militari in abiti civili i quali, al momento opportuno, sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza i due. La difesa ha chiesto del tempo per preparare la linea difensiva, che verrà discussa l’11 marzo.