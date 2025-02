Finti corrieri rubano merce di valore. Colti sul fatto e presi dai militari

Ci sono i trasfertisti anche nel mondo del crimine. Due di loro si erano finti dei corrieri, avevano trafugato merce per 75.000 euro, ma sono stati smascherati e arrestati. Sono due le persone arrestate dai carabinieri del Nucleo Operativo di Portomaggiore per truffa in concorso e falso materiale due campani, in "trasferta" nel Ferrarese. La chiamano "truffa del falso corriere", un raggiro che ha già fatto registrare diverse vittime, come testimoniano le indagini e le denunce riscontrate dai carabinieri in diverse città italiane. C’è chi si finge un corriere che deve consegnare un pacco previo pagamento di un ordine online fatto da un familiare. Poi, intascato il denaro, fugge. E c’è chi prova ad ingannare non un anziano, ma direttamente un’azienda, com’è avvenuto nel Portuense. Avevano utilizzato uno schema ormai collaudato, i due hanno contattato telefonicamente un’azienda del Portuense – che produce pregiati accessori in pelle per conto di noti marchi italiani – spacciandosi per corrieri incaricati del ritiro di alcuni colli. Sentendo puzza di bruciato, i gestori dell’azienda hanno avvertito i carabinieri, che hanno immediatamente organizzato un appostamento con militari in abiti civili i quali, al momento opportuno, sono intervenuti e hanno arrestato in flagranza di reato i due uomini, che hanno candidamente ammesso le loro intenzioni.

Il travestimento dei carabinieri era degno di Arsenio Lupin: all’appuntamento per il ritiro della merce i due, muniti anche di abbigliamento con marchio di un noto corriere, si erano presentati a bordo di un furgone noleggiato, a cui avevano apposto targhe contraffatte. La merce è stata, nell’immediato, interamente restituita all’azienda, mentre i due arrestati sono trattenuti in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per la giornata di domani. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono per individuare eventuali complici e per verificare se i due arrestati abbiano messo a segno altri colpi del genere.

Franco Vanini