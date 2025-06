Finti militari e l’oro nel frigorifero: "I truffatori sempre più ingegnosi"

Un antidoto contro le truffe. Si è svolto nei giorni scorsi al centro sociale il Parco Verde di Copparo, l’incontro informativo “Vittime di truffe e raggiri”, organizzato da Adiconsum in collaborazione con l’arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza – in particolare le persone anziane – sui rischi legati alle truffe e su come difendersi dai raggiri sempre più sofisticati messi in atto da malintenzionati.

Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il Maggiore Alessandro Volponi e il Luogotenente Giuseppe Zurlo, che hanno illustrato numerosi casi reali, talvolta grotteschi ma purtroppo efficaci, come quello dell’oro “da conservare in frigorifero” per evitare presunte contaminazioni, o i finti carabinieri in abiti civili con distintivi falsi. I rappresentanti dell’Arma hanno sottolineato l’importanza di una sana diffidenza nei confronti degli estranei e hanno ribadito che, in caso di dubbio, è sempre opportuno chiamare il 112 senza esitazioni. "La prudenza e la diffidenza - così i militari - sono le prime armi per difendersi".

Anche i rappresentanti di Adiconsum – erano presenti il Presidente Maurizio Astolfi, La Dott.ssa Rita Porcu e la Dott.ssa Maria Luisa Cimino - hanno fornito strumenti utili ai cittadini e si sono resi disponibili a raccogliere segnalazioni e a fornire assistenza alle potenziali vittime di truffe.

All’evento ha preso parte anche Romeo Checchinato, segretario generale della FNP CISL di Ferrara. "Abbiamo sostenuto sin da subito questa iniziativa - scandisce Checchinato - promuovendo la partecipazione dei pensionati del territorio di Copparo, e auspichiamo che incontri come questo vengano replicati in tutto il territorio ferrarese. L’informazione è una difesa fondamentale contro le truffe. I truffatori sono spietati: approfittano delle fragilità, soprattutto degli anziani che vivono da soli. Le modalità cambiano, alcune sono vecchie, altre nuove, per questo è indispensabile una capillare diffusione delle informazioni."

Adiconsum Ferrara e FNP Ferrara ringraziano l’Arma dei Carabinieri per la disponibilità e l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza della cittadinanza e si impegnano a promuovere nuove occasioni di informazione e supporto sul territorio.