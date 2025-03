Finti prelati e vedove in piazza. Il funerale del Carnevale è servito

Cento venerdì sera ha salutato il Carnevale. Tra finti prelati e vedove disperate, è funerale, ma non troppo. Tra improbabili religiosi, un singolare Cardinale con la satirica zirudella in mano, accompagnato da chierichetti e dispensatori di incenso, seguito da finte vedove inconsolabili è stato un corteo funebre degno di un’opera buffa. E’ così che i Toponi, l’associazione carnevalesca vincitrice di questa edizione del Cento Carnevale d’Europa, seguendo rigorosamente la tradizione, ha dato l’ultimo saluto agli avversari seppellendo simbolicamente i quattro perdenti. Partendo dalla Rocca, il primo stop è stato per il Risveglio, con tanto di sexy scheletro e ironizzando sul colore del carro bianconero. Poi via verso i Mazalora, altro punto con lapide e lumini dove scherzando sul carro e dicendo di averli consolati non con acqua ma con vino, hanno però fatto il plauso a questi giovani dandogli una pacca sulla spalla. Ed ecco poco più avanti i Fantasti100 dove è stata messa in scena anche la caccia all’oca e infine un semplice requiem con solo un minuto di silenzio e via una volta raggiunta la postazione dei Ragazzi del Guercino, il tutto con una pelle d’orso accasciata sulla finta bara. Un funerale che per i Toponi conta tanto. "Anche se è una tradizione, è sempre però un rito nuovo - dice Alberto Gilli, nei panni da alto prelato - quando si organizza il funerale è sempre una bella cosa perché vuol dire che si è vinto e questa è la soddisfazione più grande. Abbiamo ironizzato ma alla fine di ogni sosta abbiamo voluto fare un applauso alle società perché tutti hanno lavorato con grande dedizione e hanno portato il carnevale a un livello eccezionale. Faccio i complimenti a tutti per la bravura nel presentare i carri in piazza". E prosegue. "Una società ha anche dato la sua risposta facendoci il verso al nostro carro e ci sta benissimo - aggiunge - I Fantasti100 si sono dimostrati una società che è stata al gioco e mi sono piaciuti molto". In una delle soste solo un semplice ‘preghiamo’. "Perché non c’era niente da aggiungere - conclude - il silenzio, il raccoglimento, l’estremo saluto". Poi la voce del patron Ivano Manservisi. "Una splendida edizione che chiuderemo poi con la cena di gala - ha detto nel suo tipico mantello rosso - Il funerale è una tradizione e ogni anno riesce sempre meglio. Tutte le società hanno partecipato, c’è stata grande atmosfera ed è una degna conclusione. Le zirudelle hanno toccato ognuno poi c’è stato il silenzio dal Guercino". Ma ci lasciamo con una domanda quest’anno: quello di Tasi è stato un arrivederci o un addio? "Non si sa - risponde il patron - lo scopriremo l’anno prossimo. Vi lasciamo con questo dubbio".

Laura Guerra